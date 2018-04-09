В ЮВАО состоялся окружной этап соревнования «Безопасное колесо-2018»

В преддверии 40-го городского слета Юных Инспекторов Движения в Юго-Восточном административном округе столицы состоялся окружной этап соревнования «Безопасное колесо».

Юные инспекторы дорожного движения — настоящие помощники сотрудников Госавтоинспекции . Это школьники в возрасте от 9 до 12 лет, посещающие кружки, в которых изучают Правила дорожного движения. На специальных занятиях дети учатся виртуозно кататься на велосипеде, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Задача маленьких инспекторов — на собственном примере показывать необходимость соблюдения правил дорожного движения и безопасно вести себя в городе.

Окружной слёт команд ЮИД «Безопасное колесо 2018» проходил на базе Центра развития творчества детей и юношества «Технорама на Юго-Востоке», расположенный в районе Рязанский. В составе жюри были инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО, а также ветеран службы ГИБДД Ольга Клименко

Участники состязания соревновались по разным направлениям — знание ПДД, фигурное вождение велосипеда, оказание первой помощи, пострадавшему в ДТП, и другим.

По итогам окружного этапа соревнований «Безопасное колесо» были определены следующие победители от Юго-восточного округа столицы: ГБОУ г. Москвы школа — №1547, ГБОУ г. Москвы школа — №1143, ГБОУ г. Москвы школа — №1460, ГБОУДО г. Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара». Всем победителям на торжественной линейке были вручены памятные сувениры заместителем командира ОБ ДПС ЮВАО подполковником полиции Антоном Александровичем Ерохиным.

Призеры окружного этапа отправятся участвовать в городских соревнованиях «Безопасное колесо -2018 года», которые будут проводиться в апреле.

Пресс-служба УВД по ЮВАО

Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

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