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В Саратове встали трамваи у стадиона «Авангард»
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В Саратове встали трамваи у стадиона «Авангард» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сегодня в Саратове около полудня остановились трамваи №11.
Как сообщили активисты в социальной сети «ВКонтакте» в 11:33 было прервано движение трамваев №11 у остановки «Стадион „Авангард“в 11:33 было прервано движение трамваев №11 у остановки „Стадион „Авангард“. Пользователи группы „Трамваи и троллейбусы Саратова“ уточнили, что затор на рельсах образовался в обоих направлениях.
И это не первый перебой с общественным транспортом. В 8.45 остановились трамваи №3 и 11, а также троллейбуы №2, 2а и 16 на улице Вавилова.
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