В Саратове встали трамваи у стадиона «Авангард»

Сегодня в Саратове около полудня остановились трамваи №11.

Как сообщили активисты в социальной сети «ВКонтакте» в 11:33 было прервано движение трамваев №11 у остановки «Стадион „Авангард“в 11:33 было прервано движение трамваев №11 у остановки „Стадион „Авангард“. Пользователи группы „Трамваи и троллейбусы Саратова“ уточнили, что затор на рельсах образовался в обоих направлениях.

И это не первый перебой с общественным транспортом. В 8.45 остановились трамваи №3 и 11, а также троллейбуы №2, 2а и 16 на улице Вавилова.