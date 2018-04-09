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Рейсовый автобус, выехав из Москвы, сгорел в пути
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Рейсовый автобус, выехав из Москвы, сгорел в пути 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Инцидент случился на остановке «Жилино» на Пятницком шоссе. Огонь полностью уничтожил автобус. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
По словам очевидцев, автобус, следуя маршрутом №357, выполнил последний рейс из Зеленограда в Баранцево и направлялся в автопарк, находящийся в подмосковном Солнечногорске, по пути забирая пассажиров с остановок. Но когда автобус подъезжал к остановке «Жилино», его задняя часть вдруг загорелась.
Пассажиры и водитель вовремя успели выскочить из автобуса. В ходе инцидента никто не пострадал, а, вот, автобус полностью сгорел.
Причины этого ЧП пока не установлены.
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