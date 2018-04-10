В Самаре на ул. Партизанской Ford сбил на «зебре» восьмилетнего мальчика

В понедельник, 9 апреля, в 12:23, в Самаре,37-летний мужчина, управлявший автомобилем Ford, следуя по улице Партизанской со стороны улицы Авроры в направлении улицы Промышленности, сбил восьмилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

Попавший под машину ребёнок госпитализирован в лечебное учреждение.