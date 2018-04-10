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В Самаре на ул. Партизанской Ford сбил на «зебре» восьмилетнего мальчика
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В Самаре на ул. Партизанской Ford сбил на «зебре» восьмилетнего мальчика 

АиФ-Самара 44 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 9 апреля, в 12:23, в Самаре,37-летний мужчина, управлявший автомобилем Ford, следуя по улице Партизанской со стороны улицы Авроры в направлении улицы Промышленности, сбил восьмилетнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавший под машину ребёнок госпитализирован в лечебное учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на несовершеннолетнего пешехода водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал ребёнок, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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