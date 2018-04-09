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В Самаре возле ТЦ на ул. Ново-Садовой водитель Renault сбил женщину
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В Самаре возле ТЦ на ул. Ново-Садовой водитель Renault сбил женщину 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 8 апреля, в 18:10, в Самаре, 37-летний мужчина, управлявший автомобилем Renault, ехавший задним ходом по прилегающей территории торгового центра, расположенного на улице Ново-Садовой, сбил 75-летнюю женщину, стоявшую по ходу движения иномарки, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавшая под машину женщина была госпитализирована.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент наезда на пешехода водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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 Ещё 2 источника 
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