ГИБДД обнародовала расстановку камер на орловских трассах

По информации пресс-службы Госавтоинспекции по Орловской области, приборы фотофиксации «Крис» сегодня, 12 апреля, установлены не нескольких участках автодорог региона.

Камеры расположены на федеральных, региональных дорогах и в областном центре:

— 312, 322, 345, 346, 350, 372, 374, 430, 445 км автодороги М-2 «Крым»;

— 29, 44, 62 км автодороги Орел-Тамбов;

— 8, 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;

— 3 км подъезда к г. Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— улицы Раздольная, Паровозная, Новосильское шоссе Орла и в селе Становой Колодезь Орловского района.

ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательности на дорогах.