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ГИБДД обнародовала расстановку камер на орловских трассах
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ГИБДД обнародовала расстановку камер на орловских трассах 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По информации пресс-службы Госавтоинспекции по Орловской области, приборы фотофиксации «Крис» сегодня, 12 апреля, установлены не нескольких участках автодорог региона.
Камеры расположены на федеральных, региональных дорогах и в областном центре:
— 312, 322, 345, 346, 350, 372, 374, 430, 445 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29, 44, 62 км автодороги Орел-Тамбов;
— 8, 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— 3 км подъезда к г. Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— улицы Раздольная, Паровозная, Новосильское шоссе Орла и в селе Становой Колодезь Орловского района.
В ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательности на дорогах.
Сообщение ГИБДД обнародовала расстановку камер на орловских трассах появились сначала на РИА 57.
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