Госавтоинспекция Орловской области опубликовала места расстановки приборов фотофиксации «Крис» на автотрассах региона на 13 апреля.
По информации пресс-службы ведомства, камеры расположены на следующих участках автодорог:
— 322, 345, 346, 350, 372, 374, 430, 445 км автодороги М-2 «Крым»;
— 62 км автодороги Орел-Тамбов;
— 9, 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— на ул. Раздольной, Паровозной, Новосильское шоссе Орла.
В ГИБДД Орловской области напомнили водителям о внимательности на дорогах и необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение ГИБДД опубликовала «ловушки» для водителей появились сначала на РИА 57.