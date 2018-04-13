ГИБДД опубликовала «ловушки» для водителей

Госавтоинспекция Орловской области опубликовала места расстановки приборов фотофиксации «Крис» на автотрассах региона на 13 апреля.

По информации пресс-службы ведомства, камеры расположены на следующих участках автодорог:

— 322, 345, 346, 350, 372, 374, 430, 445 км автодороги М-2 «Крым»;

— 62 км автодороги Орел-Тамбов;

— 9, 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;

— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— на ул. Раздольной, Паровозной, Новосильское шоссе Орла.

В ГИБДД Орловской области напомнили водителям о внимательности на дорогах и необходимости соблюдать скоростной режим.