Госавтоинспекция Орловской области опубликовала места расстановки камер фотофиксации на автотрассах региона на 9 апреля.
По информации пресс-службы ведомства, камеры расположены на следующих участках автодорог:
— 322, 345, 430, 374, 350, 410 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29, 44 км автодороги Орел-Тамбов;
— 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— 38 км автодороги Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое;
— 28 км автодороги Дросково-Колпны;
— улицах Раздольной, Половецкой, Паровозной и Новосильском шоссе Орла.
В ГИБДД Орловской области напомнили водителям о внимательности на дорогах и необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение Камеры на дорогах: ГИБДД обнародовала список появились сначала на РИА 57.