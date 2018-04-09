Камеры на дорогах: ГИБДД обнародовала список

Госавтоинспекция Орловской области опубликовала места расстановки камер фотофиксации на автотрассах региона на 9 апреля.

По информации пресс-службы ведомства, камеры расположены на следующих участках автодорог:

— 322, 345, 430, 374, 350, 410 км автодороги М-2 «Крым»;

— 29, 44 км автодороги Орел-Тамбов;

— 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;

— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— 38 км автодороги Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое;

— 28 км автодороги Дросково-Колпны;

— улицах Раздольной, Половецкой, Паровозной и Новосильском шоссе Орла.

В ГИБДД Орловской области напомнили водителям о внимательности на дорогах и необходимости соблюдать скоростной режим.