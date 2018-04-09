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Камеры на дорогах: ГИБДД обнародовала список
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Камеры на дорогах: ГИБДД обнародовала список 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Госавтоинспекция Орловской области опубликовала места расстановки камер фотофиксации на автотрассах региона на 9 апреля.
По информации пресс-службы ведомства, камеры расположены на следующих участках автодорог:
— 322, 345, 430, 374, 350, 410 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29, 44 км автодороги Орел-Тамбов;
— 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— 38 км автодороги Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое;
— 28 км автодороги Дросково-Колпны;
— улицах Раздольной, Половецкой, Паровозной и Новосильском шоссе Орла.
В ГИБДД Орловской области напомнили водителям о внимательности на дорогах и необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение Камеры на дорогах: ГИБДД обнародовала список появились сначала на РИА 57.
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