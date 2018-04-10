Орловская ГИБДД обнародовала места расстановки камер

Пресс-служба Госавтоинспекции по Орловской области опубликовала места расстановки приборов фотофиксации «Крис» на автодорогах региона сегодня, 10 апреля.

Камеры расположены на следующих участках региональных и федеральных трасс:

— 322, 312, 430, 346, 374, 350 км автодороги М-2 «Крым»;

— 29, 44 км автодороги Орел-Тамбов;

— 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;

— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— улицы Раздольная, Паровозная и Новосильское шоссе.

В ГИБДД по Орловской области напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.