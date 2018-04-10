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Орловская ГИБДД обнародовала места расстановки камер
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Орловская ГИБДД обнародовала места расстановки камер 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пресс-служба Госавтоинспекции по Орловской области опубликовала места расстановки приборов фотофиксации «Крис» на автодорогах региона сегодня, 10 апреля.
Камеры расположены на следующих участках региональных и федеральных трасс:
— 322, 312, 430, 346, 374, 350 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29, 44 км автодороги Орел-Тамбов;
— 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— улицы Раздольная, Паровозная и Новосильское шоссе.
В ГИБДД по Орловской области напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение Орловская ГИБДД обнародовала места расстановки камер появились сначала на РИА 57.
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