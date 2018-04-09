Ещё
Авария на водопроводе оставила без воды полицию и медцентр катастроф
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авария на водопроводе оставила без воды полицию и медцентр катастроф 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщает пресс-служба АО «Водный союз», в 12-зо в Кургане из-за аварии на водопроводе по адресу пр. Машиностроителей, 14, без воды остались ряд учреждений и предприятий города, по адресам:
— пр. Машиностроителей, 14к2 (КТК), 14к2б (Центр медицины катастроф), 14 (Отдел полиции №2), 14ст9 (Автосалон).
Причины аварии уточняются, компания ведет работы по устранению причины протечки водопровода.
Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за первый квартал 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 136 аварийных ситуаций, что приводило в отключению холодного водоснабжения горожан.
Уральский меридиан: последние новости
В ДТП под Тобольском водитель «Лады» скончался на месте В Тюмени автомобиль «нырнул» под асфальт Мать и ребенок пострадали в тройном ДТП в Челябинске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику2
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение