Авария на водопроводе оставила без воды полицию и медцентр катастроф

Как сообщает пресс-служба АО «Водный союз», в 12-зо в Кургане из-за аварии на водопроводе по адресу пр. Машиностроителей, 14, без воды остались ряд учреждений и предприятий города, по адресам:

— пр. Машиностроителей, 14к2 (КТК), 14к2б (Центр медицины катастроф), 14 (Отдел полиции №2), 14ст9 (Автосалон).

Причины аварии уточняются, компания ведет работы по устранению причины протечки водопровода.

Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за первый квартал 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 136 аварийных ситуаций, что приводило в отключению холодного водоснабжения горожан.