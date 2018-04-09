В Воронеже осудили водителей катеров, столкнувшихся на водохранилище

В Воронеже вынесли приговор виновникам столкновения двух катеров, которое привело к гибели 35-летней женщины.

Напомним, ночью 31 июля 2016 года на Воронежском водохранилище столкнулись маломерные суда STINGRAY и CROWNLINE. Женщина скончалась на месте, еще четверо человек получили травмы.

Дело рассматривал Центральный районный суд Воронежа. Он установил, что оба водителя нарушили требования законодательства о безопасности плавания и эксплуатации судов. Оба были признаны виновными по статье «Нарушение другим участником движения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека».

Один из водителей получил условный срок на три года с таким же испытательным. Также он не сможет управлять маломерными судами сроком в течение трех лет. Второй водитель освобожден от уголовной ответственности в связи с применением сторон.