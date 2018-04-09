Парапланерист упал с 15-метровой высоты в Большом Козино

29-летний житель Большого Козино упал с15-метровой высоты во время полета на параплане. Инцидент произошел в воскресенье, 8 апреля, сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в администрации Балахнинского района.

В настоящий момент экстремал находится в реанимации.

По предварительным данным, мужчина летал на параплане, прикрепленном тросом к движущемуся автомобилю. Как рассказали в администрации Большого Козино, разрешения на совершение полетов у парапланериста не было.

Напомним, нижегородцы заметили странные облака над городом.