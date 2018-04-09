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Водитель без прав погиб в ДТП на Ставрополье
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Водитель без прав погиб в ДТП на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Лишённый водительских прав житель села Летняя Ставка разбился в ДТП вечером 8 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Авария произошла на автодороге «Камбулат — Летняя Ставка — Ясный — Новокучерлинский». Водитель Daewoo Nexia нарушил безопасный скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся на обочине. Водитель получил многочисленные травмы и скончался в районной больнице.
Полиция выяснила, что мужчина был лишён водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования. У погибшего взяли анализ крови, чтобы установить состояние опьянения.
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