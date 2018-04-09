Водитель без прав погиб в ДТП на Ставрополье

Лишённый водительских прав житель села Летняя Ставка разбился в ДТП вечером 8 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК. Авария произошла на автодороге «Камбулат — Летняя Ставка — Ясный — Новокучерлинский». Водитель Daewoo Nexia нарушил безопасный скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся на обочине. Водитель получил многочисленные травмы и скончался в районной больнице. Полиция выяснила, что мужчина был лишён водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования. У погибшего взяли анализ крови, чтобы установить состояние опьянения.