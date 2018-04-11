Водитель «ГАЗели» сбил насмерть пешехода на Ставрополье

Пешеход погиб под колёсами грузовой «ГАЗели» в Грачёвском районе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Водитель грузовика ехал по селу Старомарьевскому в ночь с 10 на 11 апреля и не заметил мужчину на проезжей части. Несмотря на рекомендации УГИБДД, пешеход не использовал светоотражатели. Мужчина из Надежды скончался на месте от полученных травм.

Автомобилист за рулём «ГАЗели» водил аккуратно и прежде не нарушал правил дорожного движения.

Полицейские обратили внимание, что на месте аварии отсутствует уличное освещение, и составили акт на ответственных за содержание дороги лиц.