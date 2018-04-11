Ещё
Водитель «ГАЗели» сбил насмерть пешехода на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель «ГАЗели» сбил насмерть пешехода на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пешеход погиб под колёсами грузовой «ГАЗели» в Грачёвском районе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Водитель грузовика ехал по селу Старомарьевскому в ночь с 10 на 11 апреля и не заметил мужчину на проезжей части. Несмотря на рекомендации УГИБДД, пешеход не использовал светоотражатели. Мужчина из Надежды скончался на месте от полученных травм.
Автомобилист за рулём «ГАЗели» водил аккуратно и прежде не нарушал правил дорожного движения.
Полицейские обратили внимание, что на месте аварии отсутствует уличное освещение, и составили акт на ответственных за содержание дороги лиц.
АиФ Ставрополье: последние новости
Дагестанец на «Приоре» устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ставрополе Ставропольчанка на иномарке сбила ребёнка Водитель заниженного «ВАЗа» получил тяжёлые травмы в ДТП на Ставрополье
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
«Мост глупости» калечит машины5
Skoda Rapid: внешность — не главное1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение