«Месяц боролись за жизнь»: челябинца отправили в колонию за смерть пассажирки такси

Вступил в силу приговор Калининского райсуда автомобилисту, из-за которого в результате столкновения двух ВАЗов осенью прошлого года погибла 47-летняя пассажирка такси «Лидер». Виновнику аварии предстоит выплатить компенсацию морального вреда в миллион рублей и провести два года в колонии-поселении.

— Моя близкая родственница 25 октября прошлого года ехала по делам в такси компании «Лидер», — сообщила 74.ru Татьяна. — После ДТП её увезли на скорой в отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ № 3 с переломами рук и ног, травмами головы и ушибами. Врачи боролись за её жизнь почти четыре недели. Но 19 ноября её не стало.

Погибла в ДТП с двумя ВАЗами

По данным городской ГИБДД, в 20:40 25 октября около дома № 30 на Университетской набережной 32-летний водитель «четырнадцатой» при повороте налево не пропустил ехавший по главной ВАЗ-21099, который от удара вылетел на бордюр. Серьёзно пострадала пассажирка «девяносто девятой».

После смерти женщины её родственники обратились в суд.

— К нам обратилась сестра мужа погибшей, — рассказал 74.ru гендиректор юридической компании «САНТАНА» Олег Москвин , который представлял интересы семьи. — Овдовевший супруг очень сильно переживал и переживает до сих пор. Они счастливо прожили в браке 16 лет, детей не было, жили друг для друга и стали уже будто единым целым. До последнего надеялись на благоприятный исход в лечении. Но всё закончилось трагично. Грамотное разъяснение в суде всех переживаний семьи позволило нам добиться более высокой суммы компенсации морального вреда, чем это бывает обычно.

23 марта Калининский райсуд признал водителя ВАЗ-2114 виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Его лишили права управления транспортным средством на два года.

Погибшая женщина ехала в такси компании «Лидер»