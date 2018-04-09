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Количество автобусов до кладбища Литвиново увеличено
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Количество автобусов до кладбища Литвиново увеличено 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
6 апреля на муниципальный маршрут № 69 «Сквер Медицинских сестер — дачи — Литвиново», работающий по выходным и праздничным дням, вышли дополнительные автобусы. Как сообщили в пресс-службе городской управы, автобусы от сквера Медицинских сестер теперь будут отправляться в 7.00,8.00,8.30,9.30,10.00,11.00,11.30,12.30,14.00,15.15 и в 16.00. От кладбища Литвиново — в 7.45,8.45,9.15, 10.15,10.45, 11.45, 12.15,13.15,14.45, 16.00 и в 16.45. В автобусах этого маршрута льготы на проезд не действуют, они предоставляются в автобусах муниципального маршрута № 69 (л) «Сквер Медицинских сестер — Литвиново», напомнили в горуправе. Этот маршрут работает ежедневно. От сквера Медицинских сестер автобусы отправляются в 7.15,8.50,10.30,12.10.15.30 и в 17.10, от кладбища Литвиново — в 8.00, 9.40,11.20,13.00,16.20 и в 18.00.
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