На Ямале водитель снегохода не пригнулся и разбился о трубопровод

На Ямале мужчина получил травмы, когда пытался проехать на своем снегоходе под трубой.

Дорожный инцидент произошел днем 8 апреля в селе Яр-Сале. Водитель снегохода Yamaha не убедился в безопасности проезда под трубой, как результат мужчину с травмами госпитализировали в больницу, сообщили в окружной Госавтоинспекции

ДТП с участием квадроцикла произошло в тот же день на трассе в Пуровском районе. Водитель не справился с управлением и опрокинул квадроцикл. Он и его 10-летний пассажир, перевозившийся с нарушением ПДД, получили телесные повреждения.