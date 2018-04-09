На Ямале водитель снегохода не пригнулся и разбился о трубопровод 

На Ямале мужчина получил травмы, когда пытался проехать на своем снегоходе под трубой.
Дорожный инцидент произошел днем 8 апреля в селе Яр-Сале. Водитель снегохода Yamaha не убедился в безопасности проезда под трубой, как результат мужчину с травмами госпитализировали в больницу, сообщили в окружной Госавтоинспекции.
ДТП с участием квадроцикла произошло в тот же день на трассе в Пуровском районе. Водитель не справился с управлением и опрокинул квадроцикл. Он и его 10-летний пассажир, перевозившийся с нарушением ПДД, получили телесные повреждения.
А в Новом Уренгое пьяный водитель микроавтобуса Ford на светофоре на перекрестке улиц 70 Лет Октября — Подшибякина не пропустил автомобиль Nissan. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы.