Грех не выпить: за выходные 240 свердловчан попались пьяными за рулем

В Свердловской области прошел традиционный рейд по выявлению пьяных водителей. За пасхальные выходные инспекторам ДПС удалось поймать 240 нарушителей, севших нетрезвыми за руль, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.

Некоторые автолюбители, чтобы избежать неминуемой кары, пытались скрыться от полицейских. 25-летний житель Верхней Салды, например, прятался от стражей порядка на заднем сиденье своего ВАЗа . Доставать его пришлось через багажник — открыв его, полицейские смогли проникнуть в машину. Выяснилось, что молодой человек уже лишен водительских прав.

В Дегтярске водитель «копейки», завидев экипаж ДПС, попытался убежать, бросив автомобиль с пассажиром. Инспекторы оказались проворнее. 18-летнего парня поймали. Прав он никогда не получал. Суд арестовал нарушителя на десять суток.

Стоит отметить, что за праздники в марте пьяными за рулем попались 350 жителей Среднего Урала. Впрочем, мартовский рекорд объясняется длинными выходными — рейды проходили с 8 по 11 число. В обычные уикенды нетрезвых водителей на свердловских дорогах значительно меньше. Например, со 2 по 4 марта инспекторы ДПС выявили 130 выпивших автолюбителей.

"Мероприятия по выявлению пьяных водителей сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области будут продолжены на постоянной основе", — предупредили в ведомстве.