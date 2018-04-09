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Грех не выпить: за выходные 240 свердловчан попались пьяными за рулем
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Грех не выпить: за выходные 240 свердловчан попались пьяными за рулем 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Свердловской области прошел традиционный рейд по выявлению пьяных водителей. За пасхальные выходные инспекторам ДПС удалось поймать 240 нарушителей, севших нетрезвыми за руль, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.
Некоторые автолюбители, чтобы избежать неминуемой кары, пытались скрыться от полицейских. 25-летний житель Верхней Салды, например, прятался от стражей порядка на заднем сиденье своего ВАЗа. Доставать его пришлось через багажник — открыв его, полицейские смогли проникнуть в машину. Выяснилось, что молодой человек уже лишен водительских прав.
В Дегтярске водитель «копейки», завидев экипаж ДПС, попытался убежать, бросив автомобиль с пассажиром. Инспекторы оказались проворнее. 18-летнего парня поймали. Прав он никогда не получал. Суд арестовал нарушителя на десять суток.
Стоит отметить, что за праздники в марте пьяными за рулем попались 350 жителей Среднего Урала. Впрочем, мартовский рекорд объясняется длинными выходными — рейды проходили с 8 по 11 число. В обычные уикенды нетрезвых водителей на свердловских дорогах значительно меньше. Например, со 2 по 4 марта инспекторы ДПС выявили 130 выпивших автолюбителей.
"Мероприятия по выявлению пьяных водителей сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области будут продолжены на постоянной основе", — предупредили в ведомстве.
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