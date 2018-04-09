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За один день свердловские автоинспекторы поймали 75 пьяных водителей
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За один день свердловские автоинспекторы поймали 75 пьяных водителей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В областной ГИБДД сообщили, что на дорогах Екатеринбурга 7 апреля поймали 75 пьяных водителей.
Одного из пьяных водителей сотрудники ДПС задержали в Красноуфимске. 61-летний мужчина сел за руль отечественного авто в состоянии алкогольного опьянения, чтобы поехать к друзьям. Очевидец, ехавший за ним, сообщил в ГИБДД о нетрезвом водителе.
— Количество выдыхаемых водителем алкогольных паров в восемь раз превысило максимальное (1,318 промилле против 0,16, допустимых в 2018 году). Мужчина еле стоял на ногах. Он даже был не в состоянии разговаривать, у него заплетался язык. Теперь виновнику грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф тридцати тысяч рублей, — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
В тот же день под Тавдой автоинспекторы поймали пьяного тракториста. 60-летний водитель трактора возвращался с фермы в гараж местного колхозного предприятия. Остановив мужчины сотрудники ДПС установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
В Дегтярске автоинспекторы устроили погоню за пьяным 18-летним водителем ВАЗа. Когда инспекторы догнали машину, водитель и пассажир попытались сбежать от них. Кроме того, у молодого человека отсутствовало водительское удостоверение. Его арестовали на десять суток.
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