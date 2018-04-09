За один день свердловские автоинспекторы поймали 75 пьяных водителей

В областной ГИБДД сообщили, что на дорогах Екатеринбурга 7 апреля поймали 75 пьяных водителей.

Одного из пьяных водителей сотрудники ДПС задержали в Красноуфимске. 61-летний мужчина сел за руль отечественного авто в состоянии алкогольного опьянения, чтобы поехать к друзьям. Очевидец, ехавший за ним, сообщил в ГИБДД о нетрезвом водителе.

— Количество выдыхаемых водителем алкогольных паров в восемь раз превысило максимальное (1,318 промилле против 0,16, допустимых в 2018 году). Мужчина еле стоял на ногах. Он даже был не в состоянии разговаривать, у него заплетался язык. Теперь виновнику грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф тридцати тысяч рублей, — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В тот же день под Тавдой автоинспекторы поймали пьяного тракториста. 60-летний водитель трактора возвращался с фермы в гараж местного колхозного предприятия. Остановив мужчины сотрудники ДПС установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.