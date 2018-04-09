Ещё
В Тамбовской области в ДТП пострадал трёхлетний ребёнок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тамбовской области в ДТП пострадал трёхлетний ребёнок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Вечером 6 апреля в ДТП в Токаревском районе пострадала 22-летняя девушка и её трёхлетний сын, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась на 14 км трассы «Каспий-Токаревка». 23-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водителя и пассажиров иномарки, 22-летнюю девушку и трёхлетнего мальчика, с травмами госпитализировали в ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ».
Всего за прошедшие выходные дни, 7 и 8 апреля, на дорогах Тамбовской области случилось семь ДТП, в которых пострадали девять человек.
АиФ: последние новости
В Орловской области затоплено уже 15 мостов Водитель погиб в опрокинувшейся иномарке под Воронежем В Воронеже разобрали понтонный мост в районе Шилово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику2
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение