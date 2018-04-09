В Тамбовской области в ДТП пострадал трёхлетний ребёнок

Вечером 6 апреля в ДТП в Токаревском районе пострадала 22-летняя девушка и её трёхлетний сын, сообщила пресс-служба регионального МВД

Авария случилась на 14 км трассы «Каспий-Токаревка». 23-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водителя и пассажиров иномарки, 22-летнюю девушку и трёхлетнего мальчика, с травмами госпитализировали в ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ».

Всего за прошедшие выходные дни, 7 и 8 апреля, на дорогах Тамбовской области случилось семь ДТП, в которых пострадали девять человек.