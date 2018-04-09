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Автомобилистка на «Приоре» врезалась в ЛЭП и погибла на Ставрополье
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Автомобилистка на «Приоре» врезалась в ЛЭП и погибла на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 39 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жительница Александровского района погибла в ДТП в ночь с 8 на 9 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Женщина за рулём «Лады Приоры» ехала в сторону посёлка Новокавказского. По предварительным данным, она выбрала небезопасную скорость, из-за чего потеряла контроль над управлением и врезалась в опору ЛЭП. Женщина получила тяжёлые травмы и скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Автомобиль не подлежит восстановлению.
Водительский стаж погибшей насчитывает шесть лет. За последние два года она ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Полиция ведёт проверку по факту происшествия, чтобы уточнить обстоятельства.
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