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С сегодняшнего дня в Вологде введены ограничения на проезд для большегрузных машин
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С сегодняшнего дня в Вологде введены ограничения на проезд для большегрузных машин 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Ограничение касается машин, вес которых превышает 6 тонн на ось. Соответствующие дорожные знаки размещены на всех въездах в Вологду. Это традиционная мера, которая вводится на период весенней распутицы. В этот период несущая способность дорог снижается, и их серьезно разбивает тяжелый грузовой транспорт.
Норма будет действовать в течение месяца, с 9 апреля по 8 мая, на всех автодорогах города кроме Окружного шоссе. Для проезда по улицам областной столицы владельцам фур, попадающих под ограничение, необходимо получить специальный пропуск. Без него передвигаться по дорогам могут только определенные категории транспорта: пассажирские автобусы и троллейбусы, а также машины, перевозящие продукты питания, медицинские препараты, животных, топливо, семена, удобрения, почту.
Получить специальное разрешение в Вологде можно в отделе транспорта Департамента городского хозяйства по адресу: ул. Марии Ульяновой, д. 15, каб. 11, 12. Задать все интересующие вопросы можно по телефону — 72-41-26.
Добавим, с 16 апреля подобные ограничения вступят в силу и на трассах Вологодской области за исключением федеральных. Исключение составят также дороги, построенные под автомобили с осевой нагрузкой 10 тонн на ось. К ним относится, в частности, обход Вологды.
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