С сегодняшнего дня в Вологде запрещен проезд для большегрузных машин

Запрет вводится в областной столице ежегодно в весеннее время. Это связано с тем, что тяжелые автомобили разбивают дороги. Ограничение касается автомобилей, осевые нагрузки которых превышают 6 тонн на одну ось. На месяц проезд ограничен на всех автодорогах, помимо Окружного шоссе.

С 16 апреля вступит в силу ограничение и в Вологодской области. До 15 мая проехать на большегрузной технике нельзя будет по всем трассам Вологодской области, кроме федеральных дорог. Также под исключение попадает обход Вологды, подъезд к Череповцу от трассы Вологда — Новая Ладога и со стороны АО «Апатит» , инженерные коммуникации ИП «Шексна» в Шекснинском районе.

Продолжить движение без ограничения по всем дорогам региона смогут пассажирские автобусы и транспорт, перевозящий продукты питания, лекарственные средства и медицинские препараты, животных, топливо, семена, удобрения, почту.

Получить специальное разрешение в Вологде можно в отделе транспорта Департамента городского хозяйства по адресу: ул. Козленская, д. 13, каб. 11. Задать все интересующие вопросы можно по телефону — 72-41-26.