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С сегодняшнего дня в Вологде запрещен проезд для большегрузных машин
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С сегодняшнего дня в Вологде запрещен проезд для большегрузных машин 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Запрет вводится в областной столице ежегодно в весеннее время. Это связано с тем, что тяжелые автомобили разбивают дороги. Ограничение касается автомобилей, осевые нагрузки которых превышают 6 тонн на одну ось. На месяц проезд ограничен на всех автодорогах, помимо Окружного шоссе.
С 16 апреля вступит в силу ограничение и в Вологодской области. До 15 мая проехать на большегрузной технике нельзя будет по всем трассам Вологодской области, кроме федеральных дорог. Также под исключение попадает обход Вологды, подъезд к Череповцу от трассы Вологда — Новая Ладога и со стороны АО «Апатит», инженерные коммуникации ИП «Шексна» в Шекснинском районе.
Продолжить движение без ограничения по всем дорогам региона смогут пассажирские автобусы и транспорт, перевозящий продукты питания, лекарственные средства и медицинские препараты, животных, топливо, семена, удобрения, почту.
Получить специальное разрешение в Вологде можно в отделе транспорта Департамента городского хозяйства по адресу: ул. Козленская, д. 13, каб. 11. Задать все интересующие вопросы можно по телефону — 72-41-26.
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