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Перекрыт участка трассы «Пенза-Саратов»: водителям предложили схему объезда
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Перекрыт участка трассы «Пенза-Саратов»: водителям предложили схему объезда 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области на участке трассы Р-158 «Нижний Новгород-Пенза-Саратов» перекрыли движение автомобилей. Водители будут испытывать неудобства до 10 апреля.
Перекрыто движение на участке с 598 по 610 км. Дорожники планируют его возобновить до 10 часов утра 10 апреля. Однако это время также может быть изменено. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор». Перекрытие дороги не смогли избежать, так как в русле реки Курдюм поднялся уровень вод, и как следствие произошло размытие дороги. В настоящее время действует схема объезда по федеральным трассам: — Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» (от 292-го км Р-228 с выходом на 875 км М-5, вблизи г. Сызрань);
— М-5 «Урал» (от 875-го км до пересечения с Р-158 на 617 км).
Владельцам легковушек советуют ехать по трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» или же по дороге регионального значения «Тамбов-Ртищево-Саратов» через Татищево.
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