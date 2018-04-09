Не заметил: водитель BMW в Ростове протаранил вагон-платформу

Неприятный инцидент произошел на станции Ростов-Товарный. Автомобиль BMW под управлением 27-летнего водителя пересекал железнодорожный переезд и врезался в вагон-платформу, двигавшийся в это время по путям.

Никто в аварии не пострадал. По имеющимся первоначальным сведениям, мужчина мог сесть за руль пьяным. Сейчас медики выясняют, так ли это было на самом деле.

Автоинспекторы и сотрудники РЖД устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Следователи выясняют сумму причиненного ущерба, — рассказали в следственном управлении на транспорте.

В случае, если водителя легковушки признают виновником ДТП, ему может грозить иск от железнодорожников.

В феврале этого года в Ростовской области на перегоне Гниловская — Хапры грузовой поезд протаранил легковой автомобиль. В результате пострадал один человек.