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На Украине поезда следуют с опозданием из-за аварии
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На Украине поезда следуют с опозданием из-за аварии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Несколько пассажирских поездов идут с задержкой до двух часов из-за аварии на железной дороге во Львовской области, сообщает пресс-служба "Украинских железных дорог" на своем сайте.
Ранее СМИ сообщили, что в понедельник произошла авария на железной дороге во Львовской области Украины, движение на этом участке было приостановлено.
"В связи с организацией резервных маршрутов на Львовской железной дороги задерживается ряд пассажирских поездов… Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 минут до двух часов", — говорится в сообщении.
Компания подтвердила, что в понедельник утром на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок сошли с пути 10 вагонов грузового поезда.
По данным компании, на указанном участке приостановлено движение по парной колее, что привело к задержки ряда пассажирских поездов. Железнодорожники организовали резервные маршруты для пропуска поездов.
Сообщается, что на место происшествия для ликвидации последствий схода и восстановления движения поездов оперативно выехали аварийно-восстановительные подразделения и специальная техника Львовской железной дороги. На месте работает экспертная комиссия, которая устанавливает причины ЧП.
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