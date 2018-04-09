Малайзийец снял на видео преследовавший его призрак 

Водитель из Малайзии запечатлел на камеру призрак таинственной женщины, преследовавший его на протяжении всей дороги. Об инциденте рассказал YouTube‐канал NightGhostHouse.
Согласно описанию под видео, мужчина ехал по проселочной дороге в местном штате Кедах утром в 3:35. Авторегистратор зафиксировал аномалию на обочине: сколько бы водитель ни ехал, одна и та же женщина периодически возникала перед ним. Призрак является малайзийцу несколько раз, после чего оказывается прямо перед лобовым стеклом. В итоге водитель потерял самообладание, резко поворачивает и мчится в противоположном направлении.
Комментаторы на YouTube уверены, что мистическое видео — не более чем фейк. Многие считают, что это лишь рекламный ход в поддержку предстоящей премьеры малайзийского
фильма-хоррора
The Legend of Pontianak.
Еще одного призрака удалось снять посетителю музея в Саутгемптоне. Причем эта встреча не первая:
фитнес-тренер
Тони Фергюсон впервые столкнулся с приведением в октябре прошлого года, а уже сейчас вернулся и запечатлел белый объект непонятного происхождения. По слухам, на борту выставленного в музее самолета обитает призрак женщины, бывшей вторым пилотом.