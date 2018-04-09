Ещё
Малайзийец снял на видео преследовавший его призрак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малайзийец снял на видео преследовавший его призрак 

360tv.ru 1 час назад
Водитель из Малайзии запечатлел на камеру призрак таинственной женщины, преследовавший его на протяжении всей дороги. Об инциденте рассказал YouTube‐канал NightGhostHouse.
Согласно описанию под видео, мужчина ехал по проселочной дороге в местном штате Кедах утром в 3:35. Авторегистратор зафиксировал аномалию на обочине: сколько бы водитель ни ехал, одна и та же женщина периодически возникала перед ним. Призрак является малайзийцу несколько раз, после чего оказывается прямо перед лобовым стеклом. В итоге водитель потерял самообладание, резко поворачивает и мчится в противоположном направлении.
Комментаторы на YouTube уверены, что мистическое видео — не более чем фейк. Многие считают, что это лишь рекламный ход в поддержку предстоящей премьеры малайзийского
фильма-хоррора
The Legend of Pontianak.
Еще одного призрака удалось снять посетителю музея в Саутгемптоне. Причем эта встреча не первая:
фитнес-тренер
Тони Фергюсон впервые столкнулся с приведением в октябре прошлого года, а уже сейчас вернулся и запечатлел белый объект непонятного происхождения. По слухам, на борту выставленного в музее самолета обитает призрак женщины, бывшей вторым пилотом.
360tv.ru: последние новости
В Канаде с автобусом юниорской хоккейной команды столкнулся грузовик СК начал проверку после аварии с электричкой и маршруткой в Крыму Мать 20‐летнего ставропольца погибла по вине сына‐водителя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику2
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение