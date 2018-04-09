Ещё
Водитель снял на видео призрак женщины на дороге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель снял на видео призрак женщины на дороге 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Мистический инцидент произошел в Малайзии. Там мужчина запечатлел на камеру аномальное явление.
Водитель ехал по проселочной дороге в местном штате Кедах в 3:35 утра. Авторегистратор зафиксировал на обочине странность: сколько бы мужчина не ехал вперед, перед ним возникала одна и та же женщина.
Призрак явился малайзийцу несколько раз, после чего оказался прямо перед лобовым стеклом, передает телеканал «360». В итоге мужчина потерял самообладание, повернул и умчался в противоположном направлении. Однако комментаторы на YouTube уверены, что мистическое видео — не более чем фейк.
Дни.ру: последние новости
Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу "АвтоВАЗ" представил самый дешевый автомобиль
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику4
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Водитель протащил пенсионерку за ноги2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение