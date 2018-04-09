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Нижегородские врачи получат 29 новых реанимобилей
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Нижегородские врачи получат 29 новых реанимобилей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
29 новых реанимобилей получит Нижегородский центр медицины катастроф завтра, 10 апреля. Ключи от машин врачам вручит временно исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Современные реанимобили на базе «ГАЗель-NEXT» укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами и электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких. Все они также оборудованы навигаторами и системой ГЛОНАСС. На приобретение новых машин из областного бюджета было выделено 100 млн рублей.
Автомобили будут использоваться во время чемпионата мира по футболу, а также после него.
Напомним, ранее больницы Нижегородской области получили 25 новых машин скорой помощи.
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