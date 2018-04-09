Нижегородские врачи получат 29 новых реанимобилей

29 новых реанимобилей получит Нижегородский центр медицины катастроф завтра, 10 апреля. Ключи от машин врачам вручит временно исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин . Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Современные реанимобили на базе «ГАЗель-NEXT» укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами и электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких. Все они также оборудованы навигаторами и системой ГЛОНАСС. На приобретение новых машин из областного бюджета было выделено 100 млн рублей.

Автомобили будут использоваться во время чемпионата мира по футболу, а также после него.

Напомним, ранее больницы Нижегородской области получили 25 новых машин скорой помощи.