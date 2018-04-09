Нижегородские врачи получат 29 новых реанимобилей 

29 новых реанимобилей получит Нижегородский центр медицины катастроф завтра, 10 апреля. Ключи от машин врачам вручит временно исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Современные реанимобили на базе «ГАЗель-NEXT» укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами и электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких. Все они также оборудованы навигаторами и системой ГЛОНАСС. На приобретение новых машин из областного бюджета было выделено 100 млн рублей.
Автомобили будут использоваться во время чемпионата мира по футболу, а также после него.
Напомним, ранее больницы Нижегородской области получили 25 новых машин скорой помощи.