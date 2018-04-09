Почти 270 машин по уборке дорог попали под навигационный контроль в Нижегородской области

269 машин подрядчиков по уборке дорог были подключены к навигационной системе в Нижегородской области. Это было сделано для усиления контроля за работой организаций, осуществляющих уборку, сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечают в региональном министерстве информационных технологий и связи , система дает возможность определять местонахождение транспортных средств, следить за тем, в какое время они выехали на уборку дорог, осуществляют ли они ее по траектории, определенной контрактом.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе между участниками субботника разыграют автомобиль.