Один человек погиб и двое пострадали в результате двух ДТП в Подмосковье

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате двух ДТП в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 11:30 в Воскресенском районе на автодороге «Ачкасово-Городище-Глиньково» автомобиль врезался в дерево. В результате происшествия один человек погиб и один ранен», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 10:34 в Сергиево-Посадском районе на 8 км автодороги «Сергиево-Посадский-Семхоз-Хотько» произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, в результате ранен один человек.