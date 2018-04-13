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Один человек погиб и двое пострадали в результате двух ДТП в Подмосковье
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Один человек погиб и двое пострадали в результате двух ДТП в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате двух ДТП в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 11:30 в Воскресенском районе на автодороге «Ачкасово-Городище-Глиньково» автомобиль врезался в дерево. В результате происшествия один человек погиб и один ранен», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в 10:34 в Сергиево-Посадском районе на 8 км автодороги «Сергиево-Посадский-Семхоз-Хотько» произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, в результате ранен один человек.
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