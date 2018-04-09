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В Подмосковье зацепер упал с крыши скоростного поезда и погиб
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В Подмосковье зацепер упал с крыши скоростного поезда и погиб 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
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Подросток 2004 года рождения был жителем Москвы. Он взобрался на крышу поезда, следующего по направлению Тверь-Москва и упал во время движения электрички между станциями Сходня и Химки. Ребенок умер на месте происшествия.
В настоящее время ведется расследование инцидента. Следователи устанавливают обстоятельства и причину произошедшего.
Днем ранее пятеро человек погибли в Крыму при столкновении маршрутного автобуса и электрички. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск.
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