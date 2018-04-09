Новые подробности смертельной аварии в Дзержинске: водитель Maybach обращался к врачу

Фото с места происшествия из социальной сетиНовые подробности смертельной аварии в Дзержинске: водитель Maybach обращался к врачу

Стали известны новые подробности страшного ДТП, которое произошло в Дзержинске Нижегородской области вечером 6 апреля.

По данным Управления ГИБДД по Нижегородской области, 6 апреля, в 22.25, на улице Гайдара, у дома 61В столкнулись автомобили Майбах и Фольксваген . В результате ДТП погибла 33-летняя женщина-водитель Фольксваген.

За рулем Майбах находился 33-летний мужчина. Его стаж вождения 15 лет.

По данным дорожных полицейских, водитель престижной иномарки обращался к врачам в травмпункт. После осмотра он был отпущен из медицинского учреждения.

Очевидцев, а также владельцев автотранспорта с регистраторами, на которых имеется запись этой аварии, просят позвонить по телефонам: 8 8313 32-02-02, 8 8313 25-02-02, 89036070189, 02.