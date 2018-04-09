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Новые подробности смертельной аварии в Дзержинске: водитель Maybach обращался к врачу
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Новые подробности смертельной аварии в Дзержинске: водитель Maybach обращался к врачу 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с места происшествия из социальной сетиНовые подробности смертельной аварии в Дзержинске: водитель Maybach обращался к врачу
Стали известны новые подробности страшного ДТП, которое произошло в Дзержинске Нижегородской области вечером 6 апреля.
По данным Управления ГИБДД по Нижегородской области, 6 апреля, в 22.25, на улице Гайдара, у дома 61В столкнулись автомобили Майбах и Фольксваген. В результате ДТП погибла 33-летняя женщина-водитель Фольксваген.
За рулем Майбах находился 33-летний мужчина. Его стаж вождения 15 лет.
По данным дорожных полицейских, водитель престижной иномарки обращался к врачам в травмпункт. После осмотра он был отпущен из медицинского учреждения.
Очевидцев, а также владельцев автотранспорта с регистраторами, на которых имеется запись этой аварии, просят позвонить по телефонам: 8 8313 32-02-02, 8 8313 25-02-02, 89036070189, 02.
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