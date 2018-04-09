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В Подмосковье погиб школьник, катавшийся на крыше скоростной электрички
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В Подмосковье погиб школьник, катавшийся на крыше скоростной электрички 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Школьник, катавшийся на крыше вагона электропоезда «Ласточка», погиб в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.
"8 апреля, примерно в 19:40, москвич 2004 года рождения катался на крыше вагона скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением Тверь — Москва. На 621-м км перегона станций Сходня — Химки малолетний не удержался и упал с подвижного состава. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщила она.
По данному факту начата доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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