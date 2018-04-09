В Подмосковье погиб школьник, катавшийся на крыше скоростной электрички

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Школьник, катавшийся на крыше вагона электропоезда «Ласточка», погиб в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

"8 апреля, примерно в 19:40, москвич 2004 года рождения катался на крыше вагона скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением Тверь — Москва. На 621-м км перегона станций Сходня — Химки малолетний не удержался и упал с подвижного состава. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщила она.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.