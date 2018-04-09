Перед Пасхой в Костромской области насмерть сбили двух пешеходов

6 и 7 апреля в Костромской области произошло два смертельных ДТП. Погибли пешеходы, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.

Первая трагедия — на дороге «Красное-Прискоково» в Красносельском районе. Здесь 57-летний водитель на «ВАЗ-21124» сбил 61-летнего мужчину-пешехода. Он шел по проезжей части во встречном направлении. В результате аварии пешеход получил серьезные травмы и умер на месте ДТП. Водителю легковушки медики оказали помощь.

Вторая авария со смертельным исходом произошла 7 апреля на подъезде к Караваево. 36-летний водитель на «Волге» сбил 56-летнего пешехода, который от полученных травм умер на месте ДТП.

Кроме того, 6 апреля в Костроме на улице Ивана Сусанина « Renault Sandero », за рулем которого сидел 61-летний мужчина, сбил 28-летнюю девушку-пешехода. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила травмы.

Всего с 6 по 8 апреля в регионе произошло 36 аварий, 28 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, правила перевозки детей нарушили 25 человек.