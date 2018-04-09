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Водитель протащил пенсионерку за ноги
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Водитель протащил пенсионерку за ноги 

Рамблер 59 минут назад
Чудовищное дорожно-транспортное происшествие случилось в Ангарске. Пожилая женщина вышла из автобуса, но её зажало дверьми. Водитель, не обративший внимание, что створки дверей придавили пенсионерку, двинулся с места. В результате даму потащило за автобусом. Через мгновенье она упала, но водитель среагировал не моментально, поэтому транспортное средство протащило женщину ещё несколько метров, но уже лёжа. Пенсионерка получила серьёзные травмы, сейчас в ситуации разбираются следователи. Мужчина-водитель уверяет, что ничего не видел.
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