Водитель протащил пенсионерку за ноги

Чудовищное дорожно-транспортное происшествие случилось в Ангарске. Пожилая женщина вышла из автобуса, но её зажало дверьми. Водитель, не обративший внимание, что створки дверей придавили пенсионерку, двинулся с места. В результате даму потащило за автобусом. Через мгновенье она упала, но водитель среагировал не моментально, поэтому транспортное средство протащило женщину ещё несколько метров, но уже лёжа. Пенсионерка получила серьёзные травмы, сейчас в ситуации разбираются следователи. Мужчина-водитель уверяет, что ничего не видел.