Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области и получил за это пять лет колонии

Белоярский районный суд Свердловской области приговорил водителя Игоря Батуева, который насмерть сбил двух человек, к пяти годам и 11 месяцам колонии общего режима . Об этом сообщило агентство Ura.ru.

В конце мая прошлого года около села Косулино Батуев сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил двух девочек. От полученных травм они скончались.

По данным старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, суд также взыскал с Батуева компенсацию морального вреда на сумму 3,3 миллиона рублей.