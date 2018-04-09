Ещё
Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области и получил за это пять лет колонии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области и получил за это пять лет колонии 

360tv.ru 58 минут назад
Белоярский районный суд Свердловской области приговорил водителя Игоря Батуева, который насмерть сбил двух человек, к пяти годам и 11 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
В конце мая прошлого года около села Косулино Батуев сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил двух девочек. От полученных травм они скончались.
По данным старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, суд также взыскал с Батуева компенсацию морального вреда на сумму 3,3 миллиона рублей.
360tv.ru: последние новости
В Канаде с автобусом юниорской хоккейной команды столкнулся грузовик Попавшая под поезд в Крыму маршрутка принадлежала частной компании BMW X5 насмерть сбил пешехода на тротуаре в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику2
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение