Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в Зеленограде, протащивший полицейского за машиной около 50 м

По словам собеседника, инцидент произошел 6 апреля возле корп. 1429, где сотрудники полиции проводили операцию «Проверочная закупка». Покупатель наркотиков сел в машину 21-летнего подозреваемого марки ВАЗ-2107, приобрел «товар» и подал знак оперативникам о состоявшейся сделке. Правоохранители подошли к «Жигулям», представились и предъявили удостоверения, а затем попросили водителя и пассажира выйти из машины.

«Однако водитель попытался скрыться на своем автомобиле, и тогда один из полицейских схватил мужчину за руки через боковое окно. Злоумышленник продолжил движение и протащил сотрудника около 50 м, попутно совершая столкновения с припаркованными машинами, а также полицейским автомобилем. Водителя в результате погони задержали, на место вызвали «скорую помощь», которая доставила пострадавшего сотрудника в хирургическую реанимацию. У полицейского диагностировали перелом костей таза», — сообщил источник.

При обыске в «Жигулях» подозреваемого обнаружили «спайс». Как отметил источник, молодой человек имеет судимость за хранение наркотиков в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигурант арестован, ведется следствие.