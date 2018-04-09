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Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в Зеленограде, протащивший полицейского за машиной около 50 м
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Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в Зеленограде, протащивший полицейского за машиной около 50 м 

Агентство «Москва» 59 минут назад
В Зеленограде полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков и посягательстве на жизнь сотрудника МВД, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, инцидент произошел 6 апреля возле корп. 1429, где сотрудники полиции проводили операцию «Проверочная закупка». Покупатель наркотиков сел в машину 21-летнего подозреваемого марки ВАЗ-2107, приобрел «товар» и подал знак оперативникам о состоявшейся сделке. Правоохранители подошли к «Жигулям», представились и предъявили удостоверения, а затем попросили водителя и пассажира выйти из машины.
«Однако водитель попытался скрыться на своем автомобиле, и тогда один из полицейских схватил мужчину за руки через боковое окно. Злоумышленник продолжил движение и протащил сотрудника около 50 м, попутно совершая столкновения с припаркованными машинами, а также полицейским автомобилем. Водителя в результате погони задержали, на место вызвали «скорую помощь», которая доставила пострадавшего сотрудника в хирургическую реанимацию. У полицейского диагностировали перелом костей таза», — сообщил источник.
При обыске в «Жигулях» подозреваемого обнаружили «спайс». Как отметил источник, молодой человек имеет судимость за хранение наркотиков в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигурант арестован, ведется следствие.
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