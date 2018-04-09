На самой оживлённой магистрали Архангельска запретили поворачивать налево

Автомобилистам стоит быть внимательнее: сегодня вступило в силу решение о запрете поворота налево на участке проспекта Троицкого от улицы Серафимовича до улицы Карла Либкнехта.

— Проспект Троицкий — самая оживленная магистраль столицы Поморья. В центральной его части интенсивность движения особенно высока, при этом автомобили, поворачивающие налево, серьезно затрудняют движение, создавая пробки. В связи с этим на комиссии по безопасности дорожного движения принято такое решение, — пояснили в пресс-службе администрации Архангельска.

Специалисты МУП «Горсвет» уже сняли чехлы с дорожных знаков «Движение прямо и направо», установленных на пересечении пр. Троицкого с ул. Серафимовича, Володарского, Поморская, Карла Либкнехта.