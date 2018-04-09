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В Москве стало на миллион автомобилей больше
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В Москве стало на миллион автомобилей больше 

Мир24 39 минут назад
Фото: Мир24
По данным Центра организации дорожного движения Москвы, с 2010 по 2017 годы в столице стало на миллион больше автомобилей. Таким образом, в 2017 году количество автомобилей составило 7,7 миллионов. При этом скорость движения в городе возросла.
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Также в центре сообщили, что за последние пять лет количество аварий на дорогах упало на 30%. Скорость движения в столице в часы пик увеличилась на 12% утром и на 8% вечером. Специалисты отмечают, что это стало результатом строительства новых съездов, развязок и фривеев.
Примечательно, что скорость автомобилей в Москве продолжает расти несмотря на многочисленные ремонтные работы, из-за которых зачастую сильно затруднялось движение.
К слову, 9 апреля в Москве стартовал масштабный ремонт дорог. Новый асфальт планируют проложить на 700 дорогах и улицах — это около 17 миллионов квадратных метров полотна.
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