«Решил прилечь»: остановочный павильон на Карбышева опрокинулся на землю

Жители Самары пожаловались на остановку на пересечении улиц Антоново-Овсеенко и Карбышева. Все дело в том, что павильон для ожидания транспорта опрокинулся на землю. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Остановка «Улица Карбышева» на Антоново-Овсеенко решила прилечь, — подписал фотографию очевидец.

К счастью, обошлось без пострадавших. Возвращать павильон в вертикальное положение пока никто не торопится.