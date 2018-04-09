«Решил прилечь»: остановочный павильон на Карбышева опрокинулся на землю 

Жители Самары пожаловались на остановку на пересечении улиц Антоново-Овсеенко и Карбышева. Все дело в том, что павильон для ожидания транспорта опрокинулся на землю. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Остановка «Улица Карбышева» на Антоново-Овсеенко решила прилечь, — подписал фотографию очевидец.
К счастью, обошлось без пострадавших. Возвращать павильон в вертикальное положение пока никто не торопится.
Похожий инцидент произошел в Самаре несколько лет назад. Тогда из-за сильного ветра рухнули сразу несколько остановок. Происшествия зарегистрировали на Ставропольской, 51. Также упали павильоны на проспекте Карла Маркса (остановка «15 микрорайон») и на улице Коммунистической, напротив магазина «Золотое яблоко».