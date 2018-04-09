В Ноябрьске годовалая девочка отравилась снотворным

В Ноябрьске годовалая девочка проглотила снотворное, а двухлетний мальчик выпил жидкость для снятия лака. Оба происшествия случились в минувшую субботу.

Как рассказали «Красному Северу» на станции скорой медицинской помощи Ноябрьска, девочка проглотила две таблетки снотворного («Донармил»), после оказания медиками необходимой помощи ребенок был эвакуирован в детское соматическое отделение. Двухлетний мальчик в этот же день случайно глотнул жидкости для снятия лака, его также доставили в приемный покой Центральной городской больницы.

— Оба ребенка были в сознании, госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии, — отметил представитель ноябрьской Станции скорой медицинской помощи Андрей Джус.

В воскресенье пострадал еще один малыш — трехлетний ребенок упал и ударился головой. Происшествие произошло дома, госпитализировать его не стали.