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В Ноябрьске годовалая девочка отравилась снотворным
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В Ноябрьске годовалая девочка отравилась снотворным 

Красный Север 37 минут назад
Фото: Красный Север
В Ноябрьске годовалая девочка проглотила снотворное, а двухлетний мальчик выпил жидкость для снятия лака. Оба происшествия случились в минувшую субботу.
Как рассказали «Красному Северу» на станции скорой медицинской помощи Ноябрьска, девочка проглотила две таблетки снотворного («Донармил»), после оказания медиками необходимой помощи ребенок был эвакуирован в детское соматическое отделение. Двухлетний мальчик в этот же день случайно глотнул жидкости для снятия лака, его также доставили в приемный покой Центральной городской больницы.
— Оба ребенка были в сознании, госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии, — отметил представитель ноябрьской Станции скорой медицинской помощи Андрей Джус.
В воскресенье пострадал еще один малыш — трехлетний ребенок упал и ударился головой. Происшествие произошло дома, госпитализировать его не стали.
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