К 2022 году в Китае будет выпущено 10 новых моделей автомобилей «Ауди» на новых энергоносителях

Чанчунь, 9 апреля / Синьхуа / — Китайско-немецкая совместная автокомпания FAW-Volkswagen к 2022 году выпустит на китайский рынок 10 новых моделей автомобилей марки " Ауди ", работающих на новых энергоносителях.

По информации компании, в число новых моделей войдут спортивные внедорожники с электродвигателями.

В этот же день компания представила новую модель A8L.

В прошлом году в Китае было продано рекордное количество автомобилей марки «Ауди» — 597 тыс. 866. В первом квартале 2018 года 153 тыс. 724 автомобиля «Ауди» были доставлены китайским потребителям, что на 42,1 проц. больше, чем годом ранее.

В январе 2018 года компания объявила о выпуске в этом году 16 новых моделей «Ауди» в Китае, включая Q5L нового поколения и Q2L китайского производства. -0-