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К 2022 году в Китае будет выпущено 10 новых моделей автомобилей «Ауди» на новых энергоносителях
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К 2022 году в Китае будет выпущено 10 новых моделей автомобилей «Ауди» на новых энергоносителях 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Чанчунь, 9 апреля /Синьхуа/ — Китайско-немецкая совместная автокомпания FAW-Volkswagen к 2022 году выпустит на китайский рынок 10 новых моделей автомобилей марки "Ауди", работающих на новых энергоносителях.
По информации компании, в число новых моделей войдут спортивные внедорожники с электродвигателями.
В этот же день компания представила новую модель A8L.
В прошлом году в Китае было продано рекордное количество автомобилей марки «Ауди» — 597 тыс. 866. В первом квартале 2018 года 153 тыс. 724 автомобиля «Ауди» были доставлены китайским потребителям, что на 42,1 проц. больше, чем годом ранее.
В январе 2018 года компания объявила о выпуске в этом году 16 новых моделей «Ауди» в Китае, включая Q5L нового поколения и Q2L китайского производства. -0-
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