Семья пострадала в ДТП по вине неустановленного водителя BMW X6

Автомобили БМВ Х6 и Фольксваген Гольф столкнулись на улице Бекетова в Нижнем Новгороде днём 8 апреля.

По данным Управления ГИБДД по Нижегородской области, неустановленный водитель БМВ Х6 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Фольксваген Гольф. Иномарка, по предварительным данным, остановилась на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля Фольксваген: мужчина, 1988 года рождения, женщина, 1986 г.р. и мальчик, 2015 г.р.

К счастью, все они получили незначительные ушибы. Госпитализация им не понадобилась. После осмотра их отпустили домой.

Как уточнили «Нижегородской правде» дорожные полицейские, в результате ДТП пострадала семья. Водитель БМВ Х6 устанавливается.