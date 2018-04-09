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Семья пострадала в ДТП по вине неустановленного водителя BMW X6
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Семья пострадала в ДТП по вине неустановленного водителя BMW X6 

Нижегородская правда 36 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Автомобили БМВ Х6 и Фольксваген Гольф столкнулись на улице Бекетова в Нижнем Новгороде днём 8 апреля.
По данным Управления ГИБДД по Нижегородской области, неустановленный водитель БМВ Х6 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Фольксваген Гольф. Иномарка, по предварительным данным, остановилась на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля Фольксваген: мужчина, 1988 года рождения, женщина, 1986 г.р. и мальчик, 2015 г.р.
К счастью, все они получили незначительные ушибы. Госпитализация им не понадобилась. После осмотра их отпустили домой.
Как уточнили «Нижегородской правде» дорожные полицейские, в результате ДТП пострадала семья. Водитель БМВ Х6 устанавливается.
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