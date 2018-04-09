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Пьяный водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими в Новом Уренгое
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Пьяный водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими в Новом Уренгое 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полиция Нового Уренгоя выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека.
«Водитель автомобиля «FORD», управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «NISSAN», который двигался со встречного направления прямо. В результате чего произошло столкновение автомобилей», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В аварии травмы получили водитель и пассажир автомобиля «NISSAN». По факту произошедшего ведется проверка.
Фото Евгения Поторочина
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