Пьяный водитель протаранил вагон-платформу на вокзале Ростова

На станции Ростова-товарный 27-летний водитель иномарки врезался в вагон-платформу. Мужчина не заметил движущийся состав и выехал на переезд, прямо под колеса поезда. Машину протащило по путям, но к счастью водитель не пострадал. По предварительной версии, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас его проверяют медики, ведется расследование о причинах произошедшего ДТП.

Автоинспекторы и сотрудники РЖД устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Следователи выясняют сумму причиненного ущерба» — комментируют в следственном управлении на транспорте.

Если вина водителя будет доказана, ему грозит суд с железнодорожниками. Также он может лишится прав на срок до полугода.