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В США застрелили спрятавшегося в приюте для бездомных мужчину, приняв его за угонщика
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В США застрелили спрятавшегося в приюте для бездомных мужчину, приняв его за угонщика 

Газета.Ru 12 минут назад
В США полицейские застрелили мужчину, который прятался в здании приюта для бездомных, посчитав его угонщиком автомобиля Honda CRV. Об этом пишет The Oregonian.
Как сообщается, полиция знала, что кто-то силой отобрал автомобиль у его владельца. Полицейские заметили мужчину рядом с разбитой машиной Honda CRV и посчитали его угонщиком. Когда он скрылся в здании приюта для бездомных, сотрудники правоохранительных органов вошли в здание и открыли по нему огонь. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.
Отмечается, что нет свидетельств того, что мужчина был вооружен. Кроме того, в полиции не уверены, что именно убитый угнал автомобиль. В настоящее время ведется расследование.
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