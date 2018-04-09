Ещё
ЧП на проспекте Гагарина. На проезжей части горит грузовой автомобиль
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
ЧП на проспекте Гагарина. На проезжей части горит грузовой автомобиль
Нижегородская правда
21 минуту назад
Фото:
Нижегородская правда
Комментарии
ЧП на проспекте Гагарина. На проезжей части горит грузовой автомобиль
По сообщению паблика ЧП | ДТП Нижний Новгород, грузовик полыхает на проспекте Гагарина. Свидетели фиксируют происходящее.
Подробности выясняются.
Нижегородская правда: последние новости
«Машину раздавил о столб». Молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске
Новые подробности смертельной аварии в Дзержинске: водитель Maybach обращался к врачу
Стали известны подробности страшного ДТП на Мызинском мосту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости
Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение