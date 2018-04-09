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ЧП на проспекте Гагарина. На проезжей части горит грузовой автомобиль
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ЧП на проспекте Гагарина. На проезжей части горит грузовой автомобиль 

Нижегородская правда 21 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
ЧП на проспекте Гагарина. На проезжей части горит грузовой автомобиль
По сообщению паблика ЧП | ДТП Нижний Новгород, грузовик полыхает на проспекте Гагарина. Свидетели фиксируют происходящее.
Подробности выясняются.
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