ЦОДД: московские пробки не британцам мерить!

Москва вновь завоевала статус самого загруженного города в Европе. Британский департамент транспорта совместно со страховым агентством Gocompare составил рейтинг загруженности европейских городов.

Согласно списку, Москва находится на первом месте — жители российской столицы тратят по 91 часу в пробках ежегодно. С большим отставанием от Москвы на второй строчке находится Лондон — 73 часа в год. Замыкает тройку лидеров Париж, где автомобилисты проводят в пробках в среднем по 65 часов в год.

Из других российских городов в список попали также Краснодар (56 ч/год), занявший пятое место, Санкт-Петербург с седьмым результатом (53 ч/год), а также Сочи (мест, 49 ч/год) и Нижний Новгород (10 место, 47 ч/год).

Тем временем столичный ЦОДД поспешил отчитаться об увеличении скорости движения в Москве за последние пять лет и одновременно усомниться в компетентности британских экспертов.

«Согласно подсчетам аналитиков ЦОДД, движение в Москве за последние пять лет улучшилось несмотря на ряд негативных факторов. Так, средняя скорость движения в утренний час пик выросла на 12%, в вечерний — на 8%. В частности, в 2017 году скорость на Дмитровском шоссе выросла на 13% по сравнению с 2016 годом», — сказали в пресс-службе.