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Жительница Самары, сбившая пешехода во дворе, может отправиться в колонию
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Жительница Самары, сбившая пешехода во дворе, может отправиться в колонию 

Волга Ньюс 14 минут назад
Напомним, ЧП произошло 26 ноября 2017 года. Renault Sandero двигался во дворе задним ходом, под колеса попала 79-летняя пенсионерка. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и ног.
Действия 19-летней девушки, управлявшей иномаркой, квалифицировали по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Теперь прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение и направила это дело в Промышленный районный суд.
Статья обвинения предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.
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